Van de Zandschulp en Griekspoor naar halve finales in Tsjechië

Haase verliest voor tweede keer in een week van Griekspoor

2 september Tallon Griekspoor heeft voor de tweede keer binnen nog geen week Robin Haase geklopt. De 24-jarige Nederlander zegevierde op gravel in de eerste ronde van het challengertoernooi in Ostrava in drie sets: 4-6 6-4 7-6 (3).