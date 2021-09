Van de Zandschulp en Griekspoor zorgen voor uitstekende start in Davis Cup

Nederland stevent in de Davis Cup-ontmoeting met Uruguay af op een eenvoudige overwinning. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor wonnen hun partij in het enkelspel en zorgen daarmee na de eerste dag voor een comfortabele 2-0 voorsprong

Van de Zandschulp, die deze maand voor een enorme stunt zorgde met het bereiken van de kwartfinales op de US Open, was met 6-0 en 6-3 veel te sterk voor de pas 19-jarige Francisco Llanes. Na 1 uur en 10 minuten was de ongelijke strijd voorbij.

Dankzij zijn uitstekende prestaties in New York steeg Van de Zandschulp op de de wereldranglijst van de 117e naar de 62ste plaats. Llanes is vooralsnog de nummer 1262 in het mondiale klassement.

In de tweede partij kreeg Griekspoor aanzienlijk meer tegenstand van Martín Cuevas, de nummer 515 van de wereldranglijst. De Nederlander liet zich echter net niet verrassen. Hij gaf in de tweede set nog wel een voorsprong weg, maar via 5-5 en 6-6 sloeg hij in de tiebreak alsnog toe. Na een achterstand van 3-5 in de barrage kwam Griekspoor sterk terug en met een krachtige forehand, gevolgd door een beslissende volley, stelde hij op zijn derde matchpoint de overwinning veilig: 6-4, 7-6 (6).

Martín Cuevas is de oudere broer van Pablo Cuevas, op plaats 97 van de beste speler van Uruguay. De 35-jarige tennisser is echter alleen opgesteld voor het dubbelspel, dat voor zondag op het programma staat.

Inzet van de strijd in Montevideo is een plek in de kwalificatieronde van het landentoernooi, waarin het team van captain Paul Haarhuis plaatsing voor de Davis Cup Finals kan afdwingen. Daarnaast handhaaft Nederland zich bij een zege op Uruguay in de Wereldgroep.