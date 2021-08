Van de Zandschulp is de ‘Nederlandse nummer één’ op wereldranglijst

Griekspoor was de afgelopen weken dicht bij een plek in de top 100. Hij stond in juli even op plek 105, maar zakte daarna weer wat weg. Griekspoor werd op basis van zijn plek op de wereldranglijst wel rechtstreeks toegelaten tot de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar in New York. Hij neemt het dinsdag in de eerste ronde op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff. Van de Zandschulp treft op de openingsdag de Spanjaard Carlos Taberner.