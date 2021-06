Van de Zandschulp knokt zich knap terug, maar strandt in tweede ronde Roland Garros

In de eerste ronde versloeg Van de Zandschulp de Pool Hubert Hurkacz. In die partij knokte hij zich in vijf sets - na een achterstand van 2-0 in sets - langs zijn tegenstander. De debutant op Roland Garros sprak na afloop van de belangrijkste overwinning uit zijn loopbaan. Het was tegen de nummer 20 van de wereld de eerste vijfsetter in zijn carrière.



Van de Zandschulp begon voortvarend aan de wedstrijd en liep uit naar een 4-1-voorsprong. Hij kreeg zelfs twee breakpoints om op 5-1 te komen, maar verzuimde nog verder uit te lopen. Zichtbaar aangeslagen verloor de qualifier in rap tempo liefst vijf games op een rij en daarmee de set. Ook in de tweede set was een break voorsprong niet aan de Nederlander besteed. De onvrede bij Van de Zandschulp nam toe, evenals de foutenlast. Fraaie winners wisselde hij af met afzwaaiers. In de derde set liep Davidovich Fokina snel uit naar 3-1 en het duel leek beslist. Van de Zandschulp, die hinder leek te ondervinden van een handblessure, knokte zich echter knap terug en bracht de 21-jarige Spanjaard aan het twijfelen. In de vierde set ging bijna alles mis bij hem.