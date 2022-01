Van de Zandschulp krijgt complimenten Medvedev na nederlaag: ‘Speler met de hardste slagen’

Het is Botic van de Zandschulp op de Australian Open niet gelukt voor een verrassing te zorgen tegen favoriet Daniil Medvedev. De beste Nederlandse tennisser verloor in de derde ronde in drie sets van de Rus. Het werd in een uur en 55 minuten 6-4 6-4 6-2 voor de nummer 2 van de wereld.

Van de Zandschulp wist Medvedev twee sets aardig bij te benen, maar grote kansen en servicebreaks bleven uit voor de Nederlander. Medvedev (25) had in beide sets aan een vroege break voldoende voor setwinst. In de derde set, waarin Van de Zandschulp vijf games op rij verloor, was het geen moment spannend meer.

In de eerste game wist Van de Zandschulp direct een rally van 33 slagen te winnen, waarmee hij aantoonde niet onder de indruk te zijn van de Margaret Court Arena. Met zijn harde ‘groundstrokes’ legde hij Medvedev met regelmaat zijn wil op, maar de taaie Rus had bijna overal een antwoord op. Wanneer Van de Zandschulp naar het net kwam werd hij met regelmaat verrast door een passing. Korte ballen van de Nederlander leverden niet vaak een punt op.

In de laatste game van de wedstrijd leek Van de Zandschulp het wel te geloven en met een wilde forehand ‘schonk’ hij Medvedev de zege. Medvedev pakte 96 punten, Van de Zandschulp twintig minder. De Nederlander kwam tot slechts drie aces, Medvedev sloeg er tien.

Volledig scherm Danill Medvedev juicht. © AFP

,,Ik denk dat hij op de tour de speler is met misschien wel de hardste slagen. Als hij in de verdediging zit, slaat hij de bal soms nog harder terug”, zei Medvedev, die vorig jaar in de finale verloor van Novak Djokovic. Omdat de Serviër dit jaar ontbreekt, geldt Medvedev als de favoriet voor de eindzege.

De 26-jarige Van de Zandschulp, de mondiale nummer 57, was de eerste Nederlander in de derde ronde van de Australian Open sinds Robin Haase in 2011.

Op de US Open van vorig jaar verloor Van de Zandschulp ook van Medvedev. Toen wist de Nederlander in de kwartfinales wel een set te pakken tegen de uiteindelijke winnaar.

Van de Zandschulp was de laatst overgebleven Nederlander in het enkelspel. Hij keert nu terug naar Europa, waar hij over iets meer dan een week meedoet aan het indoortoernooi van Montpellier. Daarna maakt hij zijn opwachting op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.