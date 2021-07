Van de Zandschulp laat kansen liggen tegen Berrettini: ‘Vond zelfs dat ik af en toe beter was’

WimbledonBotic van de Zandschulp is in de tweede ronde van Wimbledon uitgeschakeld. Hij verloor van Matteo Berrettini. De Italiaanse nummer 7 van de plaatsingslijst won in drie sets, 6-3 6-4 7-6 (4) van de Nederlander.

Bij zijn debuut in het hoofdtoernooi van Wimbledon had Van de Zandschulp in de eerste ronde de Fransman Grégoire Barrère verslagen. Berrettini mag zich momenteel de man in vorm op gras noemen, na zijn zege op het Londense Queen’s bijna twee weken geleden. Hij was zelfs de eerste debutant die dat toernooi won, sinds de legendarische Duitser Boris Becker in 1985.

Toch had hij 2 uur en 14 minuten nodig om Van de Zandschulp te verslaan. In de derde set had de Nederlander zelfs meerdere breekpunten, twee setpoints, maar steeds reageerde zijn tegenstander adequaat. Bij 6-4 in de tiebreak benutte de favoriet zijn eerste matchpoint. In de eerste set had Van de Zandschulp ook al kansen op een ‘break’ gehad. ,,In de rally’s viel het best mee”, zei Van de Zandschulp in zijn terugblik. ,,Af en toe vond ik zelfs dat ik daarin beter was. Ik probeerde ook steeds het initiatief te nemen. Maar hij serveerde best sterk, daar had ik het moeilijk mee.”

Hij zei vooral veel te hebben geleerd van twee rondes op Wimbledon. ,,Dit is eigenlijk het eerste jaar dat ik echt op gras speel. Zo’n zeven partijen tot nu toe denk ik heb ik op deze ondergrond achter de rug. Het was een mooie ervaring en ik hoop natuurlijk op meer in de toekomst. Ik heb meer vertrouwen in m’n eigen spel gekregen, de puzzelstukje vallen steeds beter in elkaar. Een plaats in de top 100 is mijn volgende doel. Lastig, maar ik denk dat het kan.”

Van de Zandschulp was als zogenoemde lucky loser tot het evenement toegelaten, na aanvankelijk in de kwalificaties te zijn uitgeschakeld.

Krachtpatser uit Rome

