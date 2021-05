Van de Zandschulp na belangrijkste zege uit loopbaan: ‘Dit geeft zelfvertrouwen flinke boost’

Door Rik Spekenbrink



In zijn eerste vijfsetter ooit boekte de Veenendaler zijn eerste grand slam-overwinning en zijn eerste zege op een speler uit de top 20. Drie mijlpalen in één keer, en dus zat er in Parijs een tevreden speler in de persconferentie, een uur na zijn winst op de Pool Hubert Hurkacz (6-7, 6-7, 6-2, 6-2, 6-4). Maar extatisch was hij niet. Het zit niet in zijn karakter, maar Van de Zandschulp denkt ook al verder. ,,Er zit nog meer in het vat”, zei hij stellig.

Maar het was wel de belangrijkste overwinning uit zijn carrière, daar kon hij niet omheen. ,,Dit geeft het zelfvertrouwen een flinke boost. Zeker als je 2-0 achter staat en de wedstrijd nog wint.” Na de eerste sets allebei in een tiebreak te hebben verloren, had hij het even zwaar. In de rally was hij beter, maar Hurkacz kon leunen op zijn service. Het was mede aan zijn nieuwe coach Peter Lucassen te danken dat Van de Zandschulp er na even mopperen toch snel weer in geloofde. ,,Peter leeft heel erg mee, die sleept je er echt doorheen”, zei Van de Zandschulp over de Brabantse oud-speler, die al jarenlang werkt als coach en nu in dienst is van de tennisbond.

Quote Ik had voorheen af en toe de neiging om spelers te willen weg slaan. Dat is op gravel erg moeilijk. Botic van de Zandschulp

Met aanmoedigingen als ‘laat je horen’, ‘durf het te gaan halen’ en ‘toon je taai’ sleepte Lucassen zijn nieuwe pupil erdoorheen op momenten dat die dacht dat Hurkacz misschien een maatje te groot was. Maar het niveau dat hij zelf vijf sets lang liet zien, dat was uiteraard helemaal zijn verdienste. ,,Ik had voorheen af en toe de neiging om spelers te willen weg slaan. Dat is op gravel erg moeilijk. Het klinkt gek, maar ik ben nu meer aan het pielen. Speel wat rustiger, met wat meer controle in de rally, wacht mijn kans af. Daardoor maak ik veel minder fouten en geef ik minder gratis punten aan mijn tegenstander. Ook daar heeft Peter me mee geholpen.”

Daar komt bij dat Van de Zandschulp de afgelopen anderhalf jaar fitter en mentaal sterker is geworden. ,,Ik denk dat je dat deze week wel ziet”, doelde hij ook op het matchpoint tegen dat hij in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi met succes wegpoetste. ,,Ook dat gaf me al vertrouwen. Op de Australian Open speelde ik ook een best of five-wedstrijd, maar die liep snel bij me weg. Daar heb ik geleerd: het is altijd nog om te draaien. En fysiek heb ik me vandaag ook goed gehouden.”

Quote Ik heb het vertrouwen dat als ik goed speel, en mijn tegenstan­der op momenten wat minder, ik van dit soort spelers kan winnen. Botic van de Zandschulp

Het was in meerdere opzichten een bijzondere partij. Die begon op baan 14 even na zeven uur ’s avonds met een paar honderd mensen op de tribune. Maar dat werden er steeds minder, toen de avondklok naderde. ,,We moesten soms even stoppen omdat er steeds werd omgeroepen dat het park ging sluiten.” Met alleen wat officials, zijn coach en hun beider vriendinnen nog op de banken wist Van de Zandschulp in de vijfde set - toen het echt spannend werd - keurig overeind te blijven. Alejandro Davidovich Fokina, de Spaanse nummer 46 van de wereld, is woensdag zijn volgende tegenstander. ,,Ik heb het vertrouwen dat als ik goed speel, en mijn tegenstander op momenten wat minder, ik van dit soort spelers kan winnen”, doelde Van de Zandschulp op Hurkacz. ,,Zoals omgekeerd de nummer 200 van de wereld ook van mij kan winnen als ik niet goed ben.”

Volledig scherm Botic van de Zandschulp. © EPA