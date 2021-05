Van de Zandschulp stap dichter bij hoofdtoernooi Roland Garros, Griekspoor en Hogenkamp uitgeschakeld

Botic van de Zandschulp heeft de derde en laatste ronde bereikt van de kwalificaties op Roland Garros. De Nederlandse nummer 154 van de wereld was in twee sets te sterk voor de bijna 150 plaatsen lager gerangschikte Fransman Manuel Guinard: 6-3 en 6-2.

Van de Zandschulp leidde na een vroege break met 2-0 en kwam in de rest van de eerste set niet in de problemen. In de tweede set stond het na twee breaks al snel 4-0 voor de Nederlander. Guinard sputterde nog wat tegen maar na 1 uur en een kwartier was de uitschakeling een feit.

Van de Zandschulp kan het hoofdtoernooi van het grandslamtoernooi van Parijs halen als hij erin slaagt de Rus Andrej Koeznetsov dan wel de Oekraïner Ilja Martjsenko te verslaan.

Griekspoor

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi te bereiken. De 24-jarige Haarlemmer verloor in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van het Franse grandslamtoernooi van de Italiaan Alessandro Gianessi: 7-5 7-5.

Griekspoor staat met plaats 131 iets hoger op de wereldranglijst dan de 30-jarige Italiaan (159). Op de gravelbaan in Parijs ging het lang gelijk op. Griekspoor pakte in de eerste set op 4-4 een break voorsprong, maar leverde die meteen weer in. De Italiaan kreeg de daaropvolgende opslagbeurt van de Nederlander twee setpoints en benutte die.

De tweede set, die nog werd onderbroken door de regen, voltrok zich op een vergelijkbare manier. Griekspoor kreeg op 5-5 breakpoints, maar kon die niet verzilveren. Gianessi kreeg er twee op 6-5 en benutte het eerste matchpoint ook meteen.

Griekspoor lukte het nog niet om het hoofdtoernooi van het grandslamtoernooi in Parijs te bereiken. Hij deed alleen in 2020 mee aan de Australian Open, waar hij in de eerste ronde werd uitgeschakeld.

Eerder op de dag werd Richèl Hogenkamp in de tweede ronde van de kwalificaties uitgeschakeld. De 29-jarige tennisster verloor in de tweede ronde van de kwalificaties in Parijs in twee sets van Maria Camila Osorio Serrano uit Colombia: 6-4 6-0. Kiki Bertens en Arantxa Rus starten in het hoofdtoernooi.