Van de Zandschulp treft ‘inspirator’ Nadal op Wimbledon: ‘Federer vond ik altijd te perfect’

Van der Poel en Van Aert - yin en yang - allebei teleurge­steld, dat gebeurt niet vaak

De teleurstelling na het misgrijpen van de eerste gele trui was groot bij Mathieu van der Poel. Voor de tijdrit presenteerde hij zich nog als underdog, maar eenmaal op de fiets in een kletsnat Kopenhagen telde alleen winst. ,,Vorig jaar greep ik ook op de eerste dag naast de gele trui, dus ik blijf er wel in geloven.”

1 juli