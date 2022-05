Van de Zandschulp treft Nadal vanmiddag op Court Suzanne-Lenglen: ‘Ik kan van iedereen winnen’

Wie is toch Koentje Blauwman, de man die de bergtrui in de Giro gaat pakken?

Koen Bouwman (28) is hard op weg geschiedenis te schrijven als eerste Nederlander ooit die het bergklassement in de Giro wint. En of hij nou wil of niet, bescheiden als Bouwman is, dat zal groots gevierd worden.

