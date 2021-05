Van de Zandschulp treft Pool Hurkacz op Roland Garros

Bokslegen­de Gennadiy Golovkin maakt eind dit jaar rentree tegen Ryota Murata

15:06 Gennadiy ‘GGG’ Golovkin en Ryota Murata hebben een principeakkoord bereikt voor een middengewicht-titelgevecht op 28 december in Tokio, zo vertelt een bron aan Mike Coppinger van The Athletic. Het plan is dat beide boksers van tevoren één gevecht hebben, mogelijk op hetzelfde evenement.