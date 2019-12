Van den Berg meldt zich af voor NK baanwielrennen

De avond in Bernabéu Schöne kijkt Real Madrid - Ajax terug en geniet: ‘Ik voelde meteen dat ik hem goed raakte’

17:57 Ajax schreef op 5 maart van dit jaar met een heroïsche 1-4 zege voetbalgeschiedenis in Madrid. AD-verslaggevers Daniël Dwarswaard en Freek Jansen waren erbij in Estadio Santiago Bernabéu. Het duo zocht smaakmaker Lasse Schöne op in Genua en keek samen met de Deen nog een keer de galavoorstelling tegen Real Madrid terug.