Van den Bergh klopt grieperige Woodhouse en treft Jackpot

Dimitri Van den Bergh heeft zich voor de tweede keer in zijn carrière geplaatst voor de achtste finales van het WK darts. De 25-jarige Belg rekende in de derde ronde met 4-2 af met de grieperige Luke Woodhouse en mag zich nu gaan opmaken voor een confrontatie met tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis.

Van den Bergh, die het in 2018 zelfs tot de kwartfinale schopte (en daarin maar nipt verloor van de uiteindelijke wereldkampioen Rob Cross) leek net als Woodhouse niet geweldig in zijn vel te zitten. De tweevoudig wereldkampioen bij de jeugd kwam bij lange na niet aan zijn hoge gemiddelde uit zijn vorig partij tegen Josh Payne en gooide maar veertien van zijn veertig dubbels raak.

Toch liep de nummer 29 van de plaatsingslijst in de stroperige partij uit naar een 3-1 voorsprong. De bleek uitziende Woodhouse, die in de vorige ronde voor een stunt zorgde door met Michael Smith de verliezend finalist van vorig jaar uit het toernooi te stoten, bracht de spanning toch nog terug, maar kon een break voorsprong in de zesde set uiteindelijk niet verzilveren.

Veel geluk

,,Ik voelde me niet fijn, het ging niet zoals ik gedacht had maar heb heel veel geluk dat ik door ben”, zei Van den Bergh na zijn partij. Ook na een 2-0 voorsprong was er geen vertrouwen bij de emotionele Belg. ,,Ik probeerde alles, ik pushte mezelf, maar het ging niet. Als hij zo goed gespeeld had als tegen Michael Smith dan had ik verloren. Nu dacht ik constant: dit is mijn dag niet.”

Van den Bergh ging dit jaar toch al zonder verwachtingen naar Ally Pally. ,,Mijn voorbereiding was ook niet goed, maar na mijn eerste partij tegen Josh Payne had ik het hoogste gemiddelde van het toernooi. Dan kan je het wel, zou je denken. Maar geloof me: het is echt niet gemakkelijk. Het was een harde noot om te kraken. Ik ben blij dat ik door ben en met een paar dagen rust.”

Volledig scherm Dimitri van den Bergh had het geluk dat zijn tegenstander Luke Woodhouse verre van fit was. © BSR Agency

Spektakelstuk

Lewis en Darren Webster zorgden even daarvoor voor misschien wel de mooiste wedstrijd tot nu toe op het WK darts. In een waar spektakelstuk keek de wereldkampioen van 2011 en 2012 snel tegen een 2-0 achterstand aan. Nadat Webster de kans had laten liggen om er 3-0 van te maken, ontpopte zich een heerlijke strijd met hoge finishes, waarin Lewis met 4-3 aan het langste eind trok.

Ook Luke Humphries baande zich een weg naar de vierde ronde. De kwartfinalist van vorig jaar rekende in de derde ronde af met de Duitse WK-debutant Nico Kurz: 4-2. In de achtste finales speelt de Engelsman tegen de eveneens ongeplaatste Belg Kim Huybrechts, die gisteren een einde maakte aan het WK-optreden van Danny Noppert.

Uitslagen:

Derde ronde (best-of-seven)

Luke Humpries - Nico Kurz 4-2

Adrian Lewis (13) - Darren Webster (20) 4-3

Dimitri Van den Bergh (29) - Luke Woodhouse 4-2