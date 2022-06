Van den Bergh klopt Van Duijvenbode en verpest Nederlands feestje bij Dutch Darts Masters

MET VIDEO Uittenue zonder sponsor op de borst: bekijk hier de shirts waarin GA Eagles nieuwe successen najaagt

Traditioneel geel-rood voor thuis in De Adelaarshorst, paars geblokt voor wedstrijden op vreemde bodem. Met als bijzonderheid: geen grote sponsornaam op de borst van het uittenue. Go Ahead Eagles lanceerde vrijdagmiddag online de shirts waarin komend seizoen in de eredivisie de strijd wordt aangegaan.

24 juni