Van den Brom gelooft in comeback AZ in Europa League

AZ ging vorige week met 2-0 onderuit in Alma-Ata. Anders dan in die wedstrijd is aanwinst Dorin Rotariu nu speelgerechtigd. Teun Koopmeiners is ook weer fit en voor de geblesseerde Mats Seuntjens komt de return te vroeg. Aanvaller Bjørn Johnsen, overgekomen van ADO Den Haag, is nog niet inzetbaar.



,,Dat is een gegeven", zei Van den Brom. ,,We moeten altijd praten over de jongens die er wel zijn. We hebben de voorbereiding gedraaid met deze spelers, omdat Wout Weghorst al snel weg was. Ook hebben we er altijd rekening mee gehouden dat Alireza Jahanbakhsh zou vertrekken. We moeten het met deze spelers doen en daar hebben wij alle vertrouwen in. Dat kunnen zij morgen tonen.”