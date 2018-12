Van der Breggen mikt op voorjaar en wil wereldtitel verdedigen

Wüst net naast het podium op 1000 meter, Bowe veruit de snelste

15:28 Ireen Wüst is bij de 1000 meter in Tomaszów Mazowiecki net naast het podium geëindigd. Haar 1.16,89 was aanvankelijk goed voor het baanrecord, maar in de twee laatste ritten gingen nog drie vrouwen onder deze tijd. Brittany Bowe was met afstand de snelste van alle twintig schaatsters in 1.15,39, Miho Takagi werd tweede op meer dan een seconde en het brons was voor Daria Katsjanova.