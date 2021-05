Van der Breggen pakt dag- én eindzege in Ronde van Burgos, Nederlands podium

LIVE | Wie van de drie valt buiten de boot bij ontknoping CL-tic­kets in Engeland?

16:08 Wie gaat er na de twee grootmachten uit Manchester aan de haal met de twee laatste Champions League-tickets in Engeland. Er zijn drie kapers op de kust: Chelsea, Liverpool en Leicester City. Voor de Reds, in 2019 kampioen van Europa, volstaat een zege op Crystal Palace. Bij puntenverlies kan Leicester City profiteren tegen het Tottenham Hotspur. Chelsea plaatst zich bij een zege in Birmingham op Aston Villa, maar kan ook nog buiten de boot vallen. Lukt het Chelsea vandaag niet, dan hebben Hakim Ziyech cs nog een vluchtroute in de Champions League-finale.