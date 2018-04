Van der Breggen onderstreept heerschappij met winst in Luik

Spratt reed even solo op kop. Ze viel op 18 kilometer van de streep aan, op een moment dat twee groepen na verschillende eerdere aanvallen samen kwamen in de wedstrijd van 118,5 kilometer. Op de Côte de Saint-Nicolas, de laatste beklimming, plaatste Anna van der Breggen een indrukwekkende versnelling om in rap tempo de veertig seconden achterstand te dichten en de aansluiting te maken bij de Australische.



In de laatste kilometers hielden Spratt en Van der Breggen de voorsprong op achtervolgers Ashleigh Moolman en Annemiek van Vleuten vast. In de voorlaatste kilometer reed de Nederlandse winnares van de Waalse Pijl haar opponent uit het wiel om solo aan te komen. Spratt finishte als tweede, voor ploeggenoot Van Vleuten, waardoor Michelton-Scott genoegen moest nemen met de twee podiumplekken achter de ongenaakbare Van der Breggen.



,,Ik wilde niet te vroeg maar ook niet te laat achter haar aan", zei Van der Breggen voor de camera van de NOS. ,,Het was heel spannend en het is ook echt niet zo dat het allemaal vanzelf gaat en dat ik wel even win. Het was opnieuw vechten vechten en nog eens vechten. We hebben ook een heel hechte ploeg. Dat merkte je deze week weer toen onze vaste mecanicien Richard Steege een hartaanval kreeg. Gelukkig gaat het goed met hem en praat hij weer."



De 28-jarige Van der Breggen heerst dit voorjaar bij de vrouwen. Ze won eerder al de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl.