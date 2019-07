Van der Breggen wint etappe, eindzege kan Van Vleuten bijna niet ontgaan

‘In de tiende etappe kan het weer feest voor ons zijn’

14:14 Dylan Groenewegen en Mike Teunissen hebben veel gemeen deze Tour. Ze delen niet alleen de slaapkamer, maar staan na de zevende etappe ook gelijk in aantal etappezeges en valpartijen. ,,Het staat 1-1 in overwinningen en 1-1 in valpartijen”, zei Teunissen vlak voor vertrek in de achtste etappe tegen de NOS.