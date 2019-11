Van der Ende: Onafhankelijke VAR had penalty teruggedraaid

Ajax voelde zich bestolen in Londen waar Chelsea in het groepsduel van de Champions League na een 4-1-achterstand nog terugkwam tot 4-4 en bijna nog won. De discussie ging over het wegzenden van Daley Blind en Joël Veltman, over de strafschop die volgde en het niet-ingrijpen van de videoarbiter. Oud-scheidsrechter Mario van der Ende had het met stijgende verbazing aanschouwd.

,,Een onafhankelijke VAR had die strafschop teruggedraaid", zegt de Hagenaar, die een kentering ziet bij de toepassing van video-arbitrage.



,,Het is in Nederland niet anders. De VAR is er steeds meer om de scheidsrechter te ondersteunen. Hij maakt ook deel uit van zo'n team dat naar een wedstrijd reist. Ik pleit ervoor een onafhankelijk iemand daar neer te zetten", zegt Van der Ende die de handsbal van Veltman anders beoordeelde dan de Italiaanse arbiter Gianluca Rocchi.



Die wees naar de stip, beboette Blind vanwege een even ervoor gemaakte overtreding met zijn tweede gele kaart en deed hetzelfde met Veltman.



Lieve vrede bewaren

Niet alles wat Rocchi deed was verkeerd. Volgens Van der Ende kwam Blind met zijn tweede gele kaart goed weg. ,,Dat had ook rood kunnen zijn.” Blinds woede (“We zijn genaaid”) richtte zich vooral op het moment ervoor waarop hij werd gehaakt. Dat de arbiter na de charge van Blind liet doorspelen was volgens Van der Ende dan weer een juiste toepassing van de voordeelregel. ,,Maar ik zet grote vraagtekens bij de handsbal van Veltman, omdat hij de bal zeker niet bewust raakte. Ik vond het geen strafschop en als je ‘m wel geeft hoef je nog niet ook nog geel te geven. En in de huidige situatie gebeurt het te vaak dat de VAR de lieve vrede wil bewaren en niet ingrijpt. Als het zo moet kun je de VAR net zo goed afschaffen.”

Verbaasd was Van der Ende dat Rocchi na al die incidenten en vele wissels in de tweede helft niet meer dan vier minuten extra liet voetballen. ,,Onbegrijpelijk, maar in dit geval wel gunstig voor Ajax. Ik vind het overigens belachelijk dat er in het voetbal nog niet, zoals in veel andere sporten, met zuivere speeltijd wordt gewerkt. Dat je precies weet waar je aan toe bent en niet afhankelijk van willekeur. Het zou het spel ook ten goede komen. Ik heb de cijfers bekeken: van de 90 minuten, was de bal slechts 53 minuten in het spel.”