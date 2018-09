Van der Haar opent veldritseizoen met overwinning, pech nekt Van Aert

Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel was Wout van Aert de torenhoge favoriet in Oost-Vlaanderen. Zijn ploegmaat Tim Merlier hield van bij de start meteen een verschroeiend tempo aan in dienst van zijn kopman.



In de tweede ronde nam Van Aert het commando over. Corné van Kessel kon nog even aanpikken maar een ronde later was de vogel gaan vliegen. Niets of niemand leek de wereldkampioen te kunnen bedreigen, tot hij plots op de grond lag. Zijn versnellingsapparaat was naar de vaantjes en de wereldkampioen moest te voet verder. Van der Haar rook bloed en snelde de 23-jarige Belg voorbij, die in de achtervolging nog alles gaf maar met gevoel voor risico nogmaals tegen de grond ging.



Van der Haar greep zo zijn kans met beide handen en veegt de nul meteen weg. Een vloekende Van Aert werd tweede, Daan Soete derde. Corné van Kessel werd tiende.