Van der Haar wint Nacht van Woerden

Vlemmings: ‘Spel GA Eagles was onder de maat’

22:57 Leon Vlemmings verschuilde zich niet na de 3-0 oorwassing van zijn Go Ahead Eagles in de KNVB-beker tegen Fortuna Sittard. ,,Het was niet goed wat we lieten zien’’, bekende de trainer. ,,Ons spel was onder de maat.’’