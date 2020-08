Van der Heijden test positief op coronavirus, ook Kastelijn en Van Alphen missen NK wielrennen

Kopspecia­list De Jong schrijft Europa Lea­gue-historie met goals in finale

21 augustus Luuk de Jong heeft zijn status als kopspecialist een nieuwe dimensie gegeven. De Nederlandse spits scoorde in de Europa League-finale tussen Sevilla en Internazionale twee keer met hoofd. Sinds UEFA Cup in 2009 de naam veranderde in de Europa League deed niemand hem dat na.