Van der Hoorn blijft Van Aert voor en wint Schaals Sels

Keizer overweegt tandem Dolberg en Huntelaar

18:14 Trainer Marcel Keizer sluit niet uit dat hij Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar aan elkaar gaat koppelen in de basisformatie van Ajax. ,,Huntelaar is een belangrijke aanwinst'', zei hij na de zege op VVV (2-0). ,,Natuurlijk heb ik overwogen om ze samen te laten beginnen. In de toekomst ga ik dat vaker overwegen. Nu was het net iets te kort dag.''