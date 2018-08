Van der Hoorn boekt mooiste overwinning uit loopbaan in BinckBank Tour

Na een rit van Aalter naar Antwerpen over 174,9 kilometer reed Van der Hoorn, die in landgenoot Jesper Asselman een ploegmaat in de kopgroep had, vlak voor de eindstreep zijn medevluchters uit het wiel. De Belg Maxime Vantomme werd tweede en zijn landgenoot Sean De Bie derde.



Voor Van der Hoorn is deze overwinning ongetwijfeld de mooiste uit zijn loopbaan. Tot dusver prijkten slechts de Schaal Sels, de GP Paul Borremans en een rit in An Post Rás op zijn palmares.