Van der Hoorn de sterkste in Sluitingsprijs

Update 'Levensred­den­de' actie met AED Jeroen Zoet blijkt misver­stand

15:57 De Automatische Externe Defibrillator (AED) die zondag het leven redde van een speler van amateurclub v.v. Veendam 1894 blijkt niet het exemplaar te zijn dat PSV-keer Jeroen Zoet enkele dagen eerder had geschonken aan zijn voormalige voetbalclub. Voor het clubbestuur is het om het even. 'Een van de twee apparaten is in ieder geval gebruikt'.