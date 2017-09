Van der Mark laat zich week voor debuut MotoGP weer zien

Van der Mark neemt volgende week bij de Grand Prix van Aragon in de MotoGP de plaats in van Valentino Rossi. De negenvoudig wereldkampioen is voorlopig uit de roulatie vanwege een dubbele beenbreuk. Het fabrieksteam van Yamaha kwam bij Van der Mark uit in de zoektocht naar een vervanger. Van der Mark rijdt ook op een Yamaha in het WK Superbike.