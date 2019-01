Van der Poel boekt in Gullegem jubileumzege

'Jonge Ryan Giggs' Wie is Tahith Chong, de twaalfde Nederlan­der van Manchester United?

16:37 Tahith Chong heeft vanmiddag zijn officiële debuut gemaakt voor Manchester United. Maar wie is eigenlijk dit negentienjarige talent uit de Feyenoord-opleiding, de twaalfde Nederlander in het shirt van The Red Devils?