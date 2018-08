Van der Poel boekt tweede ritzege in Noorwegen

De 23-jarige alleskunner, die dit jaar ook de Nederlandse titel veldrijden en op de mountainbike veroverde en vorige week tweede werd bij het EK op de weg in Glasgow, won al de openingsrit in Noorwegen. Van der Poel raakte in de tweede etappe de leiderstrui kwijt aan de Rus Sergei Tsjernetski, die toen meezat in een ontsnapping. De Nederlander werd zaterdag tweede achter zijn Tsjechische teamgenoot Adam Toupalik van Corendon-Circus en rondde zondag in de vierde etappe over 145,5 kilometer het voorbereidende werk van zijn teamgenoten met een machtige sprint af.