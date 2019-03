Van der Poel de sterkste in Grand Prix de Denain

Ook record in Italië: 39.000 toeschou­wers bij Juventus - Fiorentina

17:27 Vorige week was er al een nieuw wereldrecord qua toeschouwers in het vrouwenvoetbal, vandaag was er een nieuw record in Italië. Liefst 39.027 toeschouwers kwamen vanmiddag in Turijn af op de wedstrijd tussen de vrouwenteams van Juventus en Fiorentina.