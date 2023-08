Van der Poel-discussie laait op na desillusie: ‘Mathieu heeft veel dingen gedaan waarvan mensen riepen: waarom?’

Column Sjoerd Mossou | We moeten af van het waanbeeld dat voetbal kijken levensge­vaar­lijk is

Voetbal kijken in het stadion is helemaal niet zo gevaarlijk als steeds vaker geschetst wordt, meent columnist Sjoerd Mossou. Natuurlijk zijn er rotte appels, maar het probleem moet niet groter gemaakt worden dan het is. ,,Vanavond gaan we weer, met vrienden en de kinderen erbij, en we hebben er ongebreideld veel zin in.”