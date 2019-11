Van der Poel eert zijn overleden opa Poulidor met winst in Tabor

Emotionele weekMathieu van der Poel heeft al sinds 1 november 2018 geen veldrit verloren en dat blijft voorlopig zo. In het Tsjechische Tabor had de 24-jarige renner het een half uur lastig, maar maakte de Nederlander in de slotfase alsnog korte metten met zijn concurrenten. Hij won nipt voor Eli Iserbyt en Lars van der Haar.

Het was voor de familie Van der Poel een treurige week. Woensdag kwam het nieuws naar buiten dat Raymond Poulidor op 83-jarige leeftijd was overleden. Omdat de uitvaart op dinsdag is, kwamen de wedstrijden van zaterdag en zondag in Tabor en Hamme niet in gevaar voor Mathieu en David, zo lieten ze al snel weten.



Van der Poel ging niet vanaf de eerste startrij van start en moest daardoor in de drukte een weg naar voren zien te vinden. Dat lukte niet helemaal, al bedroeg zijn achterstand na de openingsronde minder dan tien seconden op onder andere Eli Iserbyt, op papier de grootste uitdager van Van der Poel. Na een kwartier crossen maakte de Nederlander de aansluiting, maar niet voor lang.

Nederland tegen België

Van der Poel had het lastig en gaf mede door een fietswissel in de derde ronde opnieuw terrein prijs. Halverwege de wedstrijd reden Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar aan de leiding, op zo'n vijftien seconden gevolgd door een groepje met daarin Van der Poel en ook Corné van Kessel. In de vijfde ronde maakte Van der Poel in zijn eentje de achterstand goed en reed hij in een vloek en een zucht naar de koplopers toe.



Dat was voor Iserbyt, winnaar van de eerste drie wereldbekermanches, het signaal om te versnellen. Diens ploeggenoot Vanthourenhout hield even zijn benen stil en versperde daarmee Van der Poel de weg, maar bij het ingaan van de voorlaatste ronde maakte hij alsnog de aansluiting. Doordat Van der Poel en Iserbyt vooral naar elkaar keken, kon de sterke Van der Haar terugkeren. Met zijn drieën begonnen ze aan de slotronde.

Iserbyt probeerde opnieuw om Van der Poel van zich af te schudden, maar tevergeefs. Op de balkjes moest Van der Haar de twee laten gaan en had ook Iserbyt na exact een uur crossen geen antwoord op de stevige versnelling van Van der Poel, die voor het eerst dit seizoen het zegegebaar mocht maken in een wereldbekerwedstrijd. Voor MvdP is het zijn vierde overwinning van het cross-seizoen.



,,Het was een emotionele week voor ons”, zei hij na zijn overwinning in Tabor. ,,Daarom ben ik ook heel blij dat ik hier win. Dit is een parcours dat me heel erg ligt en waar ik van houd, maar ik had wat moeite om het goede ritme te vinden.”

Iserbyt, die de twee wereldbekermanches in de VS en de wedstrijd in Bern had gewonnen, blijft met 310 punten aan de leiding in het klassement. Zijn landgenoot Toon Aerts staat tweede met 265 punten.

