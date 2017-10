Van der Poel en Kaptheijns voeren Nederlandse EK-selectie aan

Van der Poel heerst tot dusver in dit seizoen. De oud-wereldkampioen boekte met zijn overwinning gisteren in de Superprestige van Ruddervoorde al zijn elfde zege. Zijn grootste concurrent, de Belg Wout van Aert, ontbreekt in Tabor. ,,Bij de mannen is Van der Poel dé grote favoriet en zijn Lars van der Haar en Corné van Kessel serieuze podiumkandidaten'', aldus De Knegt.



Kaptheijns is dit seizoen de openbaring bij de vrouwen. Ze won al vier races op rij in de Superprestige. ,,Ze is een grote favoriet met haar fantastische seizoensstart. Dat bewees ze afgelopen weekend nogmaals met twee overwinningen in Ruddervoorde en Rosmalen'', aldus De Knegt.



De mannenselectie bestaat naast Van der Poel, Van der Haar en Van Kessel verder uit David van der Poel, Stan Godrie en Twan van den Brand. In de vrouwenploeg zijn behalve Kaptheijns ook Sophie de Boer, Lucinda Brand, Annemarie Worst, Denise Betsema en Geerte Hoeke opgenomen.