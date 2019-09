Van der Poel: Ik word elke dag beter en beter

Van der Poel won in Burton Dasset de sprint bergop, voor de Italiaan Matteo Trentin en de Australiër Simon Clarke. Het was zijn tweede ritzege in de etappekoers. In de algemene rangschikking heeft Van der Poel nu 12 seconden voorsprong op Trentin. ,,Dit is weer een bevestiging dat het met mijn vorm wel goed zit. Gisteren verbaasde ik mezelf al in de tijdrit dat ik 14 kilometer lang zo hard kan rijden, maar de zege van vandaag wel opnieuw een indicatie dat ik met de dag beter en beter word.”



Dylan van Baarle (Team Ineos) en Cameron Meyer (Mitchelton Scott) zagen een vluchtpoging in de laatste twaalf kilometer stranden.