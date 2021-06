Van der Poel is terug op de racefiets: via Ronde van Zwitserland en NK richting Tour de France

Van der Poel droomt over goud: ‘Hopelijk wordt Tokio het hoogtepunt van de zomer’

1 juni Mathieu van der Poel heeft als grote doel een gouden medaille op de Olympische Spelen van Tokio in het mountainbiken, maar de alleskunner op de fiets rijdt eerst nog de Tour de France. Hoewel hij het rittenschema nog niet heeft bekeken, is er wel een duidelijke ambitie. ,,Ik zal er sowieso enkele ritten uitpikken en een etappe proberen te winnen. Dat zou een succes zijn in mijn eerste Tour”, zegt hij in een interview met Sporza.