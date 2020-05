Van der Poel kan Tour vergeten: organisatie nodigt geen extra teams uit

Home Tour: bezigheids­the­ra­pie of uitkomst? ‘Je bent op je zolderka­mer toch gefocust’

22:08 De haperende beelden zorgen ervoor dat het niet op tv is, maar morgen is er voor de twintigste dag op een rij live darts. Bij het begin van de PDC Home Tour waren de reacties overwegend positief, maar is het livestreamtoernooi ook een blijvertje? Deelnemers staan er dubbel in.