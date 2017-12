Van der Poel klopt concurrent Van Aert in Azencross

'Plaag' Riccardo Riccò: Ik keer terug als renner

17:55 Riccardo Riccò is nog lange tijd geschorst, maar toch wil de Italiaan terugkeren in het peloton. ,,Ik weet dat de wielerwereld mij als een plaag ziet, maar we weten ook hoe hypocriet dat wereldje is. Vroeg of laat zal ik terugkeren", zei de 34-jarige Riccò, die tot 2023 is geschorst, tegen Gazzetta dello Sport.