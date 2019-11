Van der Poel leidt Oranje bij EK veldrijden

Hamilton: Ik werk aan een meester­werk en dat is nog niet af

11:51 Lewis Hamilton is nog lang niet klaar met de Formule 1. De Britse coureur gaat volgend jaar proberen Michael Schumacher te evenaren als recordkampioen in de koningsklasse van de autosport. ,,Ik werk aan een meesterwerk en dat is nog niet af", zei de 34-jarige Hamilton in Austin, waar hij zijn zesde wereldtitel binnenhaalde.