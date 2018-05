Van der Poel met schroef in pols derde in Albstadt

Mathieu van der Poel heeft bij de wereldbekerwedstrijd mountainbike in het Duitse Albstadt genoegen moeten nemen met de derde plaats. De Zwitserse wereldkampioen Nino Schurter kwam solo over de streep.

Van der Poel was veertig seconden later bij de finish. Bij de vrouwen was er een podiumplaats voor Anne Tauber. De 23-jarige Nederlandse moest ruim twee minuten toegeven op de Zwitserse winnares Jolanda Neff.

Van der Poel fietste met een schroef in zijn pols. Bij een mountainbikewedstrijd in het Spaanse Logroño liep hij een breukje op in een handwortelbeen. Om verdere schade te vermijden, is het beschadigde botje deze week met een schroef gestabiliseerd.

Op het zonnige en droge parcours in Duitsland liep Van der Poel samen met nog drie mountainbikers weg van de rest. Schurter en de Fransman Stéphane Tempier reden even later weg en Van der Poel moest het tweetal laten gaan. In de laatste ronde liet de Zwitserse wereldkampioen Tempier achter zich, om alleen over de finish te komen.