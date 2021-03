Van der Poel neemt revanche na teleurstelling van dag eerder: zege in rit drie

TirrenoMathieu van der Poel heeft de derde etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. De Nederlands kampioen van Alpecin-Fenix versloeg zijn grote concurrent Wout van Aert in de sprint na een lastige slotfase. Van Aert (Jumbo-Visma) blijft in het bezit van de blauwe leiderstrui met nog vier etappes te gaan.

Een kopgroep van vijf renners met daarbij Niki Terpstra ging al vroeg in de rit over 219 kilometer naar Gualdo Tadino in de aanval en kreeg een voorsprong van maximaal zo'n negen minuten.

Een drietal, met Terpstra, bleef in de slotfase over en werd pas op ruim twee kilometer van de finish ingerekend. Jumbo-Visma maakte zich op voor de sprint van Van Aert, maar Zdenek Stybar probeerde het nog met een late uitval nadat zijn ploeggenoot en wereldkampioen Julian Alaphilippe, winnaar van etappe twee, een gaatje liet vallen. Van Aert reageerde daarop en werd voor de streep ingehaald door Van der Poel, die na een rit in de UAE Tour en de Strade Bianche zijn derde seizoenszege boekte op de weg.



,,Ik ben hier heel blij mee", aldus Van der Poel vlak na zijn overwinning. ,,Ik was gefrustreerd na de fout van gisteren”, refereert de Nederlander aan de sprint van de tweede etappe, waarin hij verkeerd geposotioneerd zat en te laat kwam om Alaphilippe nog van de overwinning te houden. ,,Ik wilde het goed maken en ben heel blij met de zege, zeker na het uitstekende werk van de ploeg.”



Van der Poel kon profiteren van het feit dat zijn grote concurrent Van Aert een gat moest dichten op de ontsnapte Stybat. ,,Wout reageerde op de uitval van Stybar. Ik bleef zitten, dat was een goede beslissing. Het was een lastige sprint, het deed pijn, zeker na zo’n lange rit”, aldus Van der Poel. ,,Ik wilde heel graag een rit winnen, daarom was ik gisteren zo gefrustreerd. Ik ben hier heel blij mee. Ik hoop dat ik deze vorm kan aanhouden tot de Belgische klassiekers.”

Morgen een bergrit

Van Aert behoudt de leiderstrui in de Tirreno. Van der Poel staat nu tweede met vier seconden achterstand. Alaphilippe is derde in het algemeen klassement, op tien tellen. De Italiaanse WorldTour-rittenkoers duurt tot dinsdag. Morgen staat een bergrit naar Prati di Tivo op het programma. Het is de vraag of Van Aert en Van der Poel daar kunnen aanhaken bij de klimmers.

Volledig scherm © LAPRESSE