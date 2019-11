Van der Poel ook de sterkste in Duinencross van Koksijde

Aanvoerder Dumfries: Zitten in moeilijke fase, maar dit is boost voor het team

Na eindelijk weer eens een overwinning voor PSV was de opluchting groot bij Denzel Dumfries. De nieuwe aanvoerder van de Eindhovenaren zag dat zijn club na een sterke eerste helft het zichzelf na rust ontzettend moeilijk maakte tegen SC Heerenveen. ,,Maar we hadden zes keer op rij niet gewonnen, dus dit is een boost voor het team.