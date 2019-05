Van der Poel op fenomenale wijze naar eerste mountainbikezege ooit in wereldbeker

Na vandaag bouwt Van der Poel een rustperiode in. De wereldbekerwedstrijden in Andorra en het Franse Les Gets slaat de Brabander over. Zijn volgende World Cup mountainbike is pas 28 juli, opnieuw in Tsjechië (Brno). Door zijn tweede plaats vorige week in Duitsland had Van der Poel al een olympische nominatie op zak.



Ook bij zijn wielercollega’s is de zege niet onopgemerkt gebleven. ,,Wat @mathieuvdpoel aan het doen is dit jaar is echt ongelooflijk. Ik denk dat hij zelfs het WK snooker kan winnen als hij zou willen. Zo veel klasse”, reageerde Europees kampioen Matteo Trentin op Twitter.