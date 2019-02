Van der Poel opent wegseizoen met ritzege in Antalya

Na 32 overwinningen in het veldrijden heeft Mathieu van der Poel meteen ook toegeslagen in zijn eerste wielerwedstrijd van dit seizoen op de weg. Hij won de eerste etappe van de Ronde van Antalya in Turkije.

De 24-jarige Van der Poel was na 141 kilometer de beste. Voor Van der Poel was het nog maar de eerste koers van zijn wegseizoen. De wereldkampioen in het veld waagt zich de komende maanden voor het eerst aan een voorjaar op de weg.

De renners kregen een relatief makkelijke eerste rit voorgeschoteld. Vanaf de Köprülü Canyon, een populaire plek bij rafters, ging het over 141 kilometer richting het centrum van Antalya. Een korte etappe dus en James Fouché had er duidelijk wel zin in. In zijn eentje trok de 20-jarige Nieuw-Zeelander van TEAM WIGGINS op avontuur en hij hield stand tot zo’n veertig kilometer voor de finish.

De finale kon beginnen, maar na 111 kilometer kwam het tot een massale valpartij in het peloton. Gelukkig zonder ernstige gevolgen, maar het tempo verdween wel uit de koers. Het peloton gunde de achterblijvers de tijd om terug te keren en daarna konden de ploegen aan de massasprint beginnen te denken. Die leek onafwendbaar.