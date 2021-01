Van der Poel over WK: ‘Ik ben totaal nog niet met het wegseizoen bezig’

Van der Poel spreekt verwach­ting uit: de beste zal snel op kop zitten tijdens WK veldrijden

26 januari Mathieu van der Poel gaat vol vertrouwen naar Oostende, waar hij zondag zijn wereldtitel in het veldrijden hoopt te prolongeren. Op een zandparcours waarop de Nederlander zich wellicht thuis voelt. ,,Ik train ook veel in het zand, ook als er geen wedstrijd op die ondergrond aankomt. Ik vind het een leuke manier om te trainen”, vertelt hij in een filmpje dat zijn ploeg Alpecin-Fenix dinsdag verspreidde.