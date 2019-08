Van der Poel raakt leiderstrui kwijt op steile monsterklim

Het was wachten op een versnelling van Warren Barguil op de Storheia Summit. Met nog 2,5 kilometer te gaan kwam die aanval, maar wist Van der Poel het gat nog dicht te rijden. Op een tweede versnelling moest de Nederlander van Corendon-Circus het antwoord schuldig blijven. Hugo Houle reed in dienst van zijn kopman Alexey Lutsenko in een stevig tempo de moordende klim op. Barguil en Odd Christian Eiking konden volgen, Van der Poel werd ingehaald door de ene na de andere renner. Op voorhand had Van der Poel al aangegeven geen klassementsambities te hebben vanwege deze etappe.



Het venijn van de klim zat hem in de staart. Op 400 meter van de top plaatste Eiking op het steilste gedeelte de beslissende demarrage waarmee hij zich verzekerde van de dagzege. Barguil finishte als tweede op vijf seconden achterstand en is de nieuwe leider. De Frans kampioen neemt de leiderstrui over van Van der Poel, die meer dan een minuut toegaf. In de slotetappe verdedigt Barguil slechts drie seconden op Lutsenko.



Van der Poel schreef donderdag de openingsetappe op zijn naam. Vrijdag werd hij in een sprint verslagen door Bryan Coquard.