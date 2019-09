Van der Poel relaxed richting WK: ‘Lastigste race uit mijn loopbaan’

Door Daan Hakkenberg



Belgen, Denen, Fransen, Spanjaarden, Slovenen, Duitsers, Italianen, Engelsen, Australiërs en natuurlijk het Slowaakse viermansleger onder aanvoering van Peter Sagan. Iedereen houdt morgen Mathieu van der Poel nauwlettend in de gaten. Maar met het voorspelde noodweer - aanhoudende regen en storm - heeft hij er een geduchte tegenstander bij. ,,Deze afstand heb ik wel eens gedaan, maar het weer gaat een bepalende factor zijn.’’



Op de fiets, achter de scooter van zijn coach Christoph Roodhooft, verkende Van der Poel gistermiddag de lokale ronde rond Harrogate waar de laatste 100 kilometer van de WK worden verreden. ,,Twee uur in de regen en ik vond het niet zo heel warm’’, zegt hij met gevoel voor understatement. ,,In het veld vind ik regen niet erg, maar dan rijden we maar een uurtje. Heel de dag door regen en kou rijden, dat vindt niemand aangenaam. Het gaat daardoor vrij zenuwachtig worden.’’