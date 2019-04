Van der Poel rijdt volgend jaar wel Parijs-Roubaix

Van der Poel zet volgend jaar alles op het mountainbiken. Hij wil in juni ­wereldkampioen worden in het Duitse Albstadt en bij de Spelen van Tokio mikt hij op olympisch mountainbikegoud.



Inmiddels is zijn status als afmaker gekend in het peloton. Hij kan solo aankomen en ongenadig hard sprinten, wat Van der Poel verslaan tot een moeilijke opdracht maakt. Vandaar dat Van der Poel voorziet dat hij rekening moet houden met een verdedigend peloton in de Amstel Gold Race. ,,Ik ben favoriet, daar kan ik me wel in vinden. Maar topfavoriet is te veel gezegd. Er zijn renners die al meer bewezen hebben. En ze gaan me niet meer zomaar laten rijden. Het zal een lastige wedstrijd worden.’’