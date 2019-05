Van der Poel scoort vier uit vier op mountainbike

Premier League Manchester City grijpt titel na zege in Brighton op slotdag

19:06 Manchester City is voor de zesde keer in de clubhistorie kampioen van Engeland geworden. De ploeg van Pep Guardiola won op de spannende slotdag in de Premier League met 1-4 bij Brighton & Hove Albion. Daarmee eindigde City het seizoen op 98 punten, een punt meer dan Liverpool.