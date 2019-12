Van der Poel sluit grandioos jaar in stijl af met winst Ethias Cross

Mathieu van der Poel heeft zijn weergaloze jaar op de fiets vanmiddag met verve onderstreept. Op de van hem bekende wijze - ongenaakbaar - soleerde de 24-jarige renner van Corendon-Circus naar de zege in de Ethias Cross in het Belgische Bredene.

Het was het beeld zoals we dat dit jaar zagen in zestien van de zeventien veldritten waar Van der Poel aan de start verscheen: de Nederlander in een modderige wereldkampioenstrui op kop, en ver daarachter een contingent Belgen dat om de tweede plek strijdt. Vandaag was Tim Merlier de gelukkige. Op 1 minuut en 6 seconden van de ontketende Van der Poel kwam hij als tweede over de finish.

Maar toen zat Van der Poel dus al lang een breed op een stoel in een tent, klaar om geïnterviewd te worden. De koershandschoentjes lagen naast hem en de ergste modder was van het gezicht geveegd. En toen het interview al lang en breed voorbij was, bleven de Belgen maar over de finish komen. Zich neerleggend bij het feit dat ‘hun’ sport, de cross, op ongekende manier gedomineerd wordt door een Nederlander. Een Nederlander overgoten met een Vlaamse saus, maar wel degelijk een Nederlander.