Van der Poel soleert in Hoogerheide naar zege, Aerts eindwinnaar

Achter de oppermachtige Van der Poel zette Aerts zijn eindzege nog meer in het zonnetje door als tweede te eindigen, voor Eli Iserbyt.



Het duurde even voordat Van der Poel in Hoogerheide het verschil had gemaakt. Pas op zo'n drie rondes van het einde ging de wereldkampioen er alleen vandoor en niemand zag hem meer terug. Aan de finish had MvdP genoeg tijd om zijn vijfde zege in Hoogerheide te vieren. Achter runner-up Aerts en nummer drie Iserbyt kwam Lars van der Haar als zesde over de finish. Wout van Aert (Jumbo-Visma) eindigde als achtste. Corné van Kessel als tiende.



Aerts kon de eindzege in de wereldbeker grijpen door zeer constant te zijn gedurende het seizoen: hij won geen enkele van de negen wereldbekercrossen, maar zat bijna elke keer vooraan en pakt op die manier de eindzege, zijn tweede op rij. Van der Poel won vijf wereldbekerwedstrijden, maar reed niet overal mee, waardoor MvdP geen kans maakte op de eindzege. De pas 22-jarige Iserbyt pakte vier zeges in de wereldbeker: twee wedstrijden in de Verenigde Staten en de crossen in Bern en Nommay.